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Погода в Крыму: В Крыму ожидается аномальная жара 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Крыму ожидается аномальная жара
Фото: РИА Новости
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в Крыму в начале сентября, сообщает МЧС республики.

"В республике Крым ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — заявили в ведомстве.

По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в Крыму до 5 сентября.
В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.
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Погода , Общество , МЧС , Республика Крым
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