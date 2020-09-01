В Крыму ожидается аномальная жара

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Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы установилась в Крыму в начале сентября, сообщает МЧС республики.

"В республике Крым ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — заявили в ведомстве.

По данным синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в Крыму до 5 сентября.

В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.