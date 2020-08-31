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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города
Фото: РИА Новости
Небольшие дожди и температура до 23 градусов ожидаются в День города в Москве 5 сентября, в воскресенье осадки не прогнозируются, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков с температурой до 23 градусов.

"Следующие порции небольшого дождя ожидаются в Москве в субботу при смене антициклонов. Новый антициклон будет определять погоду и в воскресенье, там не ожидается существенных осадков, фон температуры останется на уровне 19-24 градусов. И произойдет смена южного ветра на северный, северо-западный", — сообщила Позднякова.

День города в Москве в 2020 году будут отмечать два дня, 5 и 6 сентября.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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