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Погода в Москве: В Москве резко похолодает 

Мослента и ещё 2 1 час назад
В первый день сентября москвичам предрекли резкое похолодание. Об этом в понедельник, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».
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По его словам, 1 сентября столбик термометра понизится в значениях на семь-восемь градусов и покажет не выше плюс 22 градусов тепла. Вильфанд пояснил, что причиной этому стал сильный ветер, пришедший из Атлантики.
При этом все равно в Москве во вторник, 1 сентября, температура останется выше нормы на два-три градуса, так как 31 августа стало «экстремально жарким днем».

«Будет комфортная погода, и осадков мы не ожидаем. Ночь будет теплая, и утром будет плюс 17-18 градусов, — заявил синоптик. — Погода будет ветреная, до 15 метров в секунду».

28 августа сообщалось, что осень в столичном регионе придет с трехнедельной задержкой. В Гидрометцентре России также рассказали, что последний день лета ожидается аномально жарким, однако сентябрь в Москве начнется с похолодания.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , АГН "Москва"
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