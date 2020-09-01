Москвичам пообещали настоящую осень

Настоящая осенняя погода ожидает москвичей в ближайшие три месяца, сообщает РИА Новости.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, этой осенью будет много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы.

"На мой взгляд, сентябрь будет очень хорошим. Но аномалийность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2–5 градусов выше по норме. Недобор по осадкам будет значимый, максимум может выпасть 60%", — сказал синоптик.

Он пообещал, что уже во второй половине сентября превышение температуры будет сокращаться, и к концу месяца температурный фон и количество осадков вернутся в климатическое русло.

Как отметил Тишковец, природа даст две недели на акклиматизацию. По его словам, это будет период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему, а затем осень будет вступать свои права.

В октябре температура будет на один градус выше нормы, в ноябре — максимум на два градуса. Количество осадков будет в норме.

"Осень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные", — заключил Тишковец.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один–два градуса.

Кроме того, ожидается, что в конце первой — начале второй декады сентября, то есть на границе 9–10–11 чисел должен установиться антициклон и придет бабье лета.