Вильфанд опроверг прогноз о грядущей суровой зиме

Прогноз о грядущей суровой зиме был опровергнут научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом , сообщает РИА Новости.

Он отметил, что дискуссию по данному вопросу лучше проводить вне метеорологического сообщества.

"Гидрометцентр не мог давать комментариев о том, что зима будет суровая. Журналистам я предлагаю спрашивать, по какой методике сделан подобный прогноз. Я думаю, что на этом вопросе многие выводы будут отсеяны", — отметил Вильфанд.

Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. По ее словам, первые морозы могут прийти уже в начале ноября. При этом она не ожидает, что они продлятся всю зиму.