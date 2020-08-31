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Погода в России: Вильфанд опроверг прогноз о грядущей суровой зиме 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Вильфанд опроверг прогноз о грядущей суровой зиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прогноз о грядущей суровой зиме был опровергнут научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что дискуссию по данному вопросу лучше проводить вне метеорологического сообщества.

"Гидрометцентр не мог давать комментариев о том, что зима будет суровая. Журналистам я предлагаю спрашивать, по какой методике сделан подобный прогноз. Я думаю, что на этом вопросе многие выводы будут отсеяны", — отметил Вильфанд.

Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. По ее словам, первые морозы могут прийти уже в начале ноября. При этом она не ожидает, что они продлятся всю зиму.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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