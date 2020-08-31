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Прогноз погоды: Россию ждет суровая зима 

Мария Иванова 3 часа назад
Прогноз погоды: Россию ждет суровая зима
Фото: РИА Новости
Метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что прогноз погоды обещает россиянам суровую зиму и первые морозы уже в ноябре.
По словам Пестряковой, вероятность суровой зимы составляет «где-то 90 процентов». Она связала это с тем, что лето 2020 года оказалось жарким.
Метеоролог отметила, что не вся зима будет морозной, ожидаются и оттепели, и периоды дождей.
Пестрякова рассказала, что в предыдущее десятилетие зимняя погода начиналась 7 ноября, затем последовали теплые десять лет, но теперь зима снова начнется в течение последнего месяца осени.
По прогнозу метеоролога, осенью-2020 будет несколько жарких дней, но в целом она будет холодной.
Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима в большинстве российских регионов будет традиционной, то есть холодной.
По словам специалиста, этой зимой температуры окажутся выше нормы всего на 0,5-1 градуса. Прогноз погоды обещает, что снега на этот раз будет больше, чем обычно, в первую очередь это касается декабря.
В Подмосковье и столице в декабре будет не холоднее пяти градусов ниже ноля, но в январе придут настоящие морозы под минус 30, снега почти не будет. Февраль в столичном регионе, наоборот, будет очень снежным и достаточно теплым.
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Погода , Евгений Тишковец
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