Прогноз погоды: Россию ждет суровая зима 

Метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что прогноз погоды обещает россиянам суровую зиму и первые морозы уже в ноябре.

По словам Пестряковой, вероятность суровой зимы составляет «где-то 90 процентов». Она связала это с тем, что лето 2020 года оказалось жарким.

Метеоролог отметила, что не вся зима будет морозной, ожидаются и оттепели, и периоды дождей.

Пестрякова рассказала, что в предыдущее десятилетие зимняя погода начиналась 7 ноября, затем последовали теплые десять лет, но теперь зима снова начнется в течение последнего месяца осени.

По прогнозу метеоролога, осенью-2020 будет несколько жарких дней, но в целом она будет холодной.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима в большинстве российских регионов будет традиционной, то есть холодной.

По словам специалиста, этой зимой температуры окажутся выше нормы всего на 0,5-1 градуса. Прогноз погоды обещает, что снега на этот раз будет больше, чем обычно, в первую очередь это касается декабря.

В Подмосковье и столице в декабре будет не холоднее пяти градусов ниже ноля, но в январе придут настоящие морозы под минус 30, снега почти не будет. Февраль в столичном регионе, наоборот, будет очень снежным и достаточно теплым.