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Погода в Москве: бабье лето придет в Москву в первые дни сентября

Газета.Ruиещё 1
31 августа 2020
В столице 1-6 сентября ожидается теплая погода, наступит так называемое "молодое" бабье лето, сообщает РИАМО.
Названы сроки бабьего лета в Москве
Фото: ТАССТАСС
"По сути, как раз наступление календарной осени ознаменуется началом "молодого" бабьего лета. В атмосфере с каждым днем станут усиливаться позиции скандинавского антициклона, центр которого выйдет на Москву к 4 сентября, и этот очаг высокого атмосферного давления охватит своим влиянием большую часть европейской России", — говорится в сообщении.
Установится солнечная и сухая погода. По ночам будет прохладно – температура составит плюс 5-10 градусов. По утрам будут образовываться туманы. Температура днем будет составлять плюс 16-21 градус.
Бабье лето установится в период с 1 по 6 сентября. Это как раз соответствует периоду "молодого" бабьего лета, которое обычно наблюдается в конце августа – начале сентября. В то же время точных климатических дат для этого периода не существует.
Погода,Новости Москвы,Общество,РИАМО,
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