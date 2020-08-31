Названы сроки бабьего лета в Москве

В столице 1-6 сентября ожидается теплая погода, наступит так называемое "молодое" бабье лето, сообщает РИАМО.
"По сути, как раз наступление календарной осени ознаменуется началом "молодого" бабьего лета. В атмосфере с каждым днем станут усиливаться позиции скандинавского антициклона, центр которого выйдет на Москву к 4 сентября, и этот очаг высокого атмосферного давления охватит своим влиянием большую часть европейской России", — говорится в сообщении.
Установится солнечная и сухая погода. По ночам будет прохладно – температура составит плюс 5-10 градусов. По утрам будут образовываться туманы. Температура днем будет составлять плюс 16-21 градус.
Бабье лето установится в период с 1 по 6 сентября. Это как раз соответствует периоду "молодого" бабьего лета, которое обычно наблюдается в конце августа – начале сентября. В то же время точных климатических дат для этого периода не существует.