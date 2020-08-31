Названы сроки бабьего лета в Москве

Установится солнечная и сухая погода. По ночам будет прохладно – температура составит плюс 5-10 градусов. По утрам будут образовываться туманы. Температура днем будет составлять плюс 16-21 градус.

Бабье лето установится в период с 1 по 6 сентября. Это как раз соответствует периоду "молодого" бабьего лета, которое обычно наблюдается в конце августа – начале сентября. В то же время точных климатических дат для этого периода не существует.