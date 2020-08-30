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Погода в России: Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето» 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Когда в России наступит «бабье лето»
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете. "Бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, однако не каждый период теплой погоды после ненастья является им, рассказал он ТАСС в воскресенье.
Согласно народным приметам, "бабье лето" в России наступает 14 сентября. По толковому словарю Владимира Даля, начало бабьего лета связано с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается в этот день.

"Существует мнение, что "бабье лето" начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. "Бабье лето" — период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября", — сообщил он.

По словам Вильфанда, метеорологическое "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое — бывает примерно два раза в три года. Однако метеорологи в настоящее время расширили понятие "бабьего лета".
Хрустальный воздух и метеорологическая солидарность
По словам Вильфанда, люди привыкли называть "бабьим летом" все периоды теплой и сухой погоды осенью и метеорологи не спорят с ними. "Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило "бабье лето". Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но "бабье лето" все всегда ждут", — сказал Вильфанд.
Период "бабьего лета" точнее всего описал поэт Федор Тютчев, считает Вильфанд. "Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера". Вот это очень точное описание "бабьего лета", которого все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать", — отметил он.
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Комментарии
Погода , Общество , Федор Тютчев , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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