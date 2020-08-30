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Синоптики предупредили россиян об аномально теплом начале сентября 

Газета.Ru и ещё 14 6 часов назад
Россию ждет новая аномалия
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в первой половине сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в начале сентября температурный режим в европейской части страны будет выше климатической нормы на 2°С.
По словам синоптика, до субботы, 8 сентября, температура воздуха днем будет на отметке +19 — +23°С. Вильфанд также добавил, что со среды, 5 сентября, ожидается рост атмосферного давления, который приведет к отсутствию осадков.
Научный руководитель уточнил, что такой режим может показаться россиянам более холодным после жаркого последнего дня лета. Он подчеркнул, что в понедельник, 31 августа, ожидается экстремально жаркая погода, местами до +31°С.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд
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