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Появилось видео затопленной Третьяковской галереи 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 августа в Москве прошел сильный ливень, из-за которого протекла крыша Третьяковской галереи. Работники музея сразу же бросились спасать произведения искусства, а посетители как будто не поняли, что происходит, и продолжали как ни в чем не бывало ходить по галерее. Сейчас там проходит выставка "Поколение XXI" картин дара Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Спустя некоторое время после протечки Третьяковскую галерею закрыли до устранения протечки. В Москве также был затоплен парк Горького, некоторые улицы, дворы, парковки и торговые центры. Автомобилисты на некоторых участках московских дорог ездили в воде "по самые номера".
Погода , Видео , Владимир Смирнов , Константин Сорокин , Москва
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