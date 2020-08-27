Алексей Кокорин. Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

По календарю осень наступает 1 сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.

"Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже", — рассказал Кокорин.

В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.