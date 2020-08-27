"Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже", — рассказал Кокорин.
"Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои, и есть своя норма. Если сравнить средние характеристики, то есть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.