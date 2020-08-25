Москвичам пообещали бабье лето 

По его словам, температура будет около и выше нормы, количество осадков в районе нормы или «даже слега ниже».

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, по количеству осадков осень будет вполне обычной, По сравнению с летними месяцам их будет даже немного, утверждает синоптик.

Ранее москвичам предрекли похолодание. Сообщалось, что с середины текущей недели температура в столице понизится на 3-4 градуса.