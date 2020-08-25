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Москвичам пообещали бабье лето 

Мослента 59 минут назад
Москвичам пообещали бабье лето
Фото: АГН "Москва"
Бабье лето растянется в Москве на весь сентябрь, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, температура будет около и выше нормы, количество осадков в районе нормы или «даже слега ниже».
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, по количеству осадков осень будет вполне обычной, По сравнению с летними месяцам их будет даже немного, утверждает синоптик.
Ранее москвичам предрекли похолодание. Сообщалось, что с середины текущей недели температура в столице понизится на 3-4 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд
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