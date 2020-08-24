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Погода в Крыму: В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Раскрыта вероятность сильных дождей в Крыму
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.

«Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, — это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

В минувшую пятницу в администрации Симферополя сообщили, что в симферопольских водохранилищах почти иссякли запасы воды. В городе и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма ввели ограничения по подаче воды.
Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.
Кроме того, в августе военнослужащие Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферополское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Симферополь
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