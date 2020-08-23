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Белоруссия в огне. Главное

На юге России выпал снег 

Майк Габриелян и ещё 1 44 минуты назад
В Европе появились первые августовские сугробы. Снег выпал в самом высокогорном селе континента — Куруш. Оно находится в России, в Республике Дагестан. На улицах поселения зафиксирована температура воздуха от +3 до +5 градусов.
Местные жители опубликовали в Сети видео с заснеженными окрестностями.

«Доброе августовское утро в селе Куруш Докузпаринского района», — написал автор ролика.

На кадрах видно, что снега настолько много, что из сугробов можно слепить снеговика.
Куруш — лезгинское село на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчай. Расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря. Из села Куруш альпинисты часто совершают восхождения. Это самое высокогорное поселение в России и Европе (если проводить границу между Европой и Азией по Кавказскому хребту).
Ранее «Рамблер» сообщал, что в июле в Нижнем Новгороде пошел снег.
Погода , Видео , Общество , Республика Дагестан
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