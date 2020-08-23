На юге России выпал снег 

В Европе появились первые августовские сугробы. Снег выпал в самом высокогорном селе континента — Куруш. Оно находится в России , в Республике Дагестан . На улицах поселения зафиксирована температура воздуха от +3 до +5 градусов.

Местные жители опубликовали в Сети видео с заснеженными окрестностями.

«Доброе августовское утро в селе Куруш Докузпаринского района», — написал автор ролика.

На кадрах видно, что снега настолько много, что из сугробов можно слепить снеговика.

Куруш — лезгинское село на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчай. Расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря. Из села Куруш альпинисты часто совершают восхождения. Это самое высокогорное поселение в России и Европе (если проводить границу между Европой и Азией по Кавказскому хребту).