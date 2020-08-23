Названы сроки снижения температуры в Москве

По словам специалиста, к 26 августа температура воздуха в Москве может понизиться на три-четыре градуса, до 19-22 градусов. Однако это соответствует климатическим нормам конца августа.

Вместе с тем ночи будут относительно теплыми — около 13-14 градусов, хотя в целом характер погоды изменится. Москвичей ждет повышенная облачность и дожди, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в России.