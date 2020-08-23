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Погода в Москве: Названы сроки снижения температуры в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Названы сроки снижения температуры в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда жителям столичного региона следует ожидать похолодания.
По словам специалиста, к 26 августа температура воздуха в Москве может понизиться на три-четыре градуса, до 19-22 градусов. Однако это соответствует климатическим нормам конца августа.
Вместе с тем ночи будут относительно теплыми — около 13-14 градусов, хотя в целом характер погоды изменится. Москвичей ждет повышенная облачность и дожди, цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее Роман Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в России.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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