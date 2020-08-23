Россиянам предрекли постоянные погодные аномалии

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предрек россиянам постоянные погодные аномалии, связанные с застывшими атмосферными волнами. Об этом он рассказал URA.RU.

Специалист пояснил, что атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, появляется аномальная погода. «Поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — сказал он.

Как пояснил эксперт, исследования показывают, что такие волны чаще проявляются в более теплом климате. Из-за глобального потепления циркуляция воздуха замедлится и атмосферные волны станут чаще застывать. В связи с этим в будущем будет то аномально холодно, то аномально жарко. «И эти явления будут устойчивыми», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в Якутию и Магаданскую область придут первые легкие морозы. В этих российских регионах в ближайшие дни ночные температуры понизятся до минус семи градусов. Кроме того, заморозки до двух градусов ожидаются и в Оренбургской области.