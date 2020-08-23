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Погода в России: Россиянам предрекли постоянные погодные аномалии 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Россиянам предрекли постоянные погодные аномалии
Фото: ТАСС
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предрек россиянам постоянные погодные аномалии, связанные с застывшими атмосферными волнами. Об этом он рассказал URA.RU.
Специалист пояснил, что атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, появляется аномальная погода. «Поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — сказал он.
Как пояснил эксперт, исследования показывают, что такие волны чаще проявляются в более теплом климате. Из-за глобального потепления циркуляция воздуха замедлится и атмосферные волны станут чаще застывать. В связи с этим в будущем будет то аномально холодно, то аномально жарко. «И эти явления будут устойчивыми», — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что в Якутию и Магаданскую область придут первые легкие морозы. В этих российских регионах в ближайшие дни ночные температуры понизятся до минус семи градусов. Кроме того, заморозки до двух градусов ожидаются и в Оренбургской области.
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Погода , Катастрофы , Происшествия , Владимир Семенов , РАН , РИА Ura.ru
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