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Москвичи пережили самую холодную ночь августа 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Москвичи пережили самую холодную ночь августа
Фото: РИА Новости
Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала августа и второй самой холодной за летний сезон 2020-го. На главной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки +8,7 градуса. Как сообщает портал «Метеоновости, при этом в подмосковных Черустях было около 2 градусов.
При этом, синоптики отмечают, что в выходные ночи в столичном регионе станут теплее. А днем в субботу воздух и вовсе может прогреться до 25 градусов. Еще теплее будет в воскресенье. Такой характер погоды сохраниться в Москве и в начале следующей недели.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в сентябре в целом будет около или выше нормы. При этом, по прогнозам специалиста, возможен дефицит осадков. От детальных прогнозов на отдельные дни Вильфанд отказался, отметив, что они пока невозможны, пишет Ura.ru.
В Москве температура сентября в среднем окажется выше 11 градусов, отметил Вильфанд.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Ura.ru
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