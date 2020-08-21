Москвичи пережили самую холодную ночь августа 

Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала августа и второй самой холодной за летний сезон 2020-го. На главной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опустились до отметки +8,7 градуса. Как сообщает портал «Метеоновости, при этом в подмосковных Черустях было около 2 градусов.

При этом, синоптики отмечают, что в выходные ночи в столичном регионе станут теплее. А днем в субботу воздух и вовсе может прогреться до 25 градусов. Еще теплее будет в воскресенье. Такой характер погоды сохраниться в Москве и в начале следующей недели.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в сентябре в целом будет около или выше нормы. При этом, по прогнозам специалиста, возможен дефицит осадков. От детальных прогнозов на отдельные дни Вильфанд отказался, отметив, что они пока невозможны, пишет Ura.ru.

В Москве температура сентября в среднем окажется выше 11 градусов, отметил Вильфанд.