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Прогноз погоды: когда вернется лето 

Мария Иванова 2 часа назад
Прогноз погоды: когда вернется лето
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что сразу в несколько регионов России на этой неделе вернется летняя погода. К небольшому потеплению нужно готовиться жителям Урала и Сибири, а в столичном регионе станет почти жарко.
Неделя, начавшаяся 17 августа, оказалась теплой в Подмосковье и столице, но в регионы Урала и юга Сибири пришли ливни и похолодание.
В Новосибирске и под Красноярском за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. По данным погодного центра «Фобос», такие ливни приходятся на конец августа только раз в четыре-пять лет.
В среду, 19 августа, почти всю Сибирь будут заливать дожди. В Верховьях Енисея выпадет более 20 миллиметров осадков (треть месячной нормы).
Помимо мощных дождей, циклон принесет холодные воздушные массы на Урал, в Западную Сибирь и на северо-восток европейских регионов страны.
Воздух на Урале не прогреется сильнее плюс десяти градусов. Екатеринбург столкнется с октябрьской погодой, на 11 градусов холоднее августовской нормы. Однако с четверг, 20 августа, начнется потепление, а к выходным температуры поднимутся до 17-18 градусов тепла.
В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются грозы и плюс 22-23 градуса.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды обещает, что самым теплым ближайшим днем в столичном регионе станет понедельник, 24 августа. Температура в этот день достигнет 26-27 градусов. В целом на этой и следующей неделях температуры составят 22-24 градуса тепла.
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Комментарии
Погода , Красноярск , Московская область , Новосибирск
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