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Погода в Европейской России: Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Россиян предупредили об аномальном тепле
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже — 21-22 градуса", — сказал Вильфанд.

В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик, напомнив, что еще недавно там были заморозки.

"В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — 23-25 градусов", — заключил Вильфанд.

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Погода , Общество , РИА Новости , Калининградская Область
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