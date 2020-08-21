Россиян предупредили об аномальном тепле

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже — 21-22 градуса", — сказал Вильфанд.