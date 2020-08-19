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Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров 

Российская Газета 18 минут назад
Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров
Фото: РИА Новости
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Причина — жара и лесные пожары.
Как ранее писала "Российская газета", 16 августа в районе Национального парка Долина Смерти в Калифорнии был побит температурный рекорд — воздух там раскалился до 54,4 градуса. И прогнозы синоптиков неутешительные — жара на западном побережье США сохранится в ближайшие дни. Часть домов остались без электричества. Аварии происходят из-за повышенной нагрузки на электросети, объяснили в энергетической компании.
"Губернатор объявил режим ЧС, чтобы способствовать обеспечению доступа к жизненно важным ресурсам для борьбы с пожарами, которые усугубляются аномальной жарой и сильными ветрами", — цитирует РИА Новости сообщение, размещенное на сайте главы региона.
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Погода , Пожары , Гэвин Ньюсом , РИА Новости , "Российская газета"
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