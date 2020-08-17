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Жара в Японии установила новый рекорд 

Российская Газета и ещё 11 13 часов назад
Жара в Японии установила новый рекорд
Фото: Российская Газета
Рекордная температура в 41,1 градуса Цельсия зафиксирована в Японии. До таких значений поднялись столбики термометров в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока, передает агентство Kyodo.
"Последний раз такую температуру фиксировали 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
С наступлением августа в Японии установилась жаркая погода. Температура воздуха в Токио сейчас достигает +35 градусов. Власти предупреждают жителей об опасностях теплового удара и просят внимательнее отнестись к своему здоровью. Синоптики японской метеослужбы сообщили, что в ближайшие дни температура воздуха снижаться не будет.
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Погода , Азия , РИА Новости , Сидзуока , Хамамацу , Япония
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