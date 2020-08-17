Жара в Японии установила новый рекорд 

"Последний раз такую температуру фиксировали 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С наступлением августа в Японии установилась жаркая погода. Температура воздуха в Токио сейчас достигает +35 градусов. Власти предупреждают жителей об опасностях теплового удара и просят внимательнее отнестись к своему здоровью. Синоптики японской метеослужбы сообщили, что в ближайшие дни температура воздуха снижаться не будет.