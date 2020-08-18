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Прогноз погоды: что ждет россиян зимой 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прогноз погоды обещает большинству российских регионов стандартную, холодную зиму.
По словам Тишковца, прошлая зима была аномально теплой и на ее повторение надеяться не стоит. В 2020-2021 году зимние температуры окажутся выше нормы всего на 0,5-1 градуса. Такое отклонение специалисты считают символическим.
Метеоролог отметил, что и в столичном регионе, и на Урале ожидается мягкий вариант зимы, нечто среднее между русской и европейской зимами.
Прогноз погоды обещает регионам как периоды зимних потеплений, так и настоящих морозов, а снега будет даже больше, чем обычно, особенно в декабре.
Как сообщал «Рамблер», ранее синоптики рассказали, что в Подмосковье и столице ожидается теплый декабрь: температуры в первый зимний месяц не будут опускаться ниже минус пяти градусов.
В январе столичный регион столкнется с резким похолоданием: возможны морозы под минус 30, а снега почти не будет. Февраль, наоборот, окажется достаточном теплым и очень снежным. Специалисты говорят, что он плавно перетечет в теплый март.
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Погода , Видео , Евгений Тишковец
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