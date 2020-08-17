Россиянам раскрыли прогноз на предстоящую зиму

Метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец раскрыл россиянам прогноз на предстоящую зиму, пишет портал URA.ru.

По его словам, зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Тишковец заметил, что превышение обычной для этого периода температуры будет лишь символическое.

В то же время специалист указал, что в декабре ожидается повышенное количество осадков. По его мнению, в связи с этим магазины товаров для зимнего отдыха могут рассчитывать на хорошие продажи и смогут восполнить упущенную прибыль за прошлый год.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения летней жары в центр европейской территории России. По его словам, начиная с 20 августа погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем температура будет подниматься до 24-28 градусов.

В июле климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что аномальная жарa, установившаяся на Уралe, в Сибири и на Дальнем Востокe, может свидетельствовать o грядущей холодной зимe. По ee словам, жаркоe летo в регионах с контитентальным климатом обычно «свидетельствует о том, что „континентальность усиливается“. Потом за ним следует холодная зима, пояснила она, уточнив, что вероятность такого прогноза составляет примерно 90 процентов.