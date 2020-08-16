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Погода в Башкирии: «Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Крупный град засыпал улицы Башкирии
Фото: alevtinka2015g instagram
По информации местного МЧС, осадки ожидаются и в воскресенье, 16 августа.
В Республике Башкортостан вечером в субботу, 15 августа, выпал крупный град. О стихии сообщили местные жители в своих соцсетях, подчеркнув, что за несколько минут до начала осадков по всей Уфе был слышен гром.

«За несколько минут до стихии был слышен грохот. Мы были в шоке и лихо успели запрыгнуть в дом. Настроение чудесное, несмотря на неожиданный холодный подарок с небес», — написала Юлия, жительницы Уфы.

По данным местного МЧС, подобная картина с крупным градом задержится в республике еще на сутки — до 16 августа. Спасатели рекомендовали соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома, держась подальше от окон.
Ранее сообщалось, что в Самарской области выпал град огромных размеров. Местные жители сообщали, что падавшие с неба на дома и участки градины достигали размеров грецкого ореха.
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Погода , Общество , Башкортостан , Уфа
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