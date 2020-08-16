Осень на пороге: Россиян предупредили о ночных заморозках

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области — до минус трех, в Иркутской области — до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», — приводит его слова ТАСС.