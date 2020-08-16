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Погода в России: Россиян предупредили о ночных заморозках 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 35 минут назад
Осень на пороге: Россиян предупредили о ночных заморозках
Фото: ТАСС
В ряде российских регионов прогнозируются заморозки до понедельника включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области — до минус трех, в Иркутской области — до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», — приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

«Это уже такие признаки осенней погоды», — заключил метеоролог.

10 августа сообщалось, что купальный сезон в центре европейской части России закончился.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Коми
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