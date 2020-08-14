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Погода в Перми: Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Пермском крае 

RT на русском 20 минут назад
Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Пермском крае
Фото: РИА Новости
Сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал о грядущем потеплении в регионе.

«Значительное потепление в Пермском крае ожидается в третьей декаде августа. Пока точные даты не определены, можно сказать, что это произойдёт не ранее 20 числа», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, обычно во время таких потеплений можно рассчитывать, что воздух прогреется до +25 °С и выше.
Как добавил Шихов, до конца второй декады августа дневная температура в регионе составит +15…+20 °С.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.
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Погода , Общество , Андрей Шихов , Андрей Киселев , РИА Ura.ru , Пермский Край , Пермь
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