Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Пермском крае

Сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал о грядущем потеплении в регионе.

«Значительное потепление в Пермском крае ожидается в третьей декаде августа. Пока точные даты не определены, можно сказать, что это произойдёт не ранее 20 числа», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, обычно во время таких потеплений можно рассчитывать, что воздух прогреется до +25 °С и выше.

Как добавил Шихов, до конца второй декады августа дневная температура в регионе составит +15…+20 °С.