В Россию вернется аномальная жара

Синоптики предупреждают об аномальной жаре, которая в ближайшие дни наступит в ряде регионов. Повысится температура в Тюменской области, Красноярском крае, Дальнем Востоке.

На 4–6 градусов выше нормы будет в Амурской области, ЕАО, на юге Хабаровского края, в Приморье. Очень жарко станет на востоке Тюменской области, на западе Красноярского края, где будет на 6–8 градусов выше нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог добавил, что постепенно начнёт теплеть с 15 августа, а в сентябре температура будет около и выше нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «генеральная репетиция осени» начинается в европейской части России. Температура понижается, идут дожди, местами с градом. Летняя погода сохраняется только в южных широтах.