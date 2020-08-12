Москвичам пообещали провал в температуре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что четверг, 13 августа, станет самым холодным днем недели. Об этом специалист рассказал в среду, 12 августа, в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, температура воздуха в столице в этот день опустится до 15 градусов. «Будет провал в температуре», — заключил он. Эксперт объяснил это прохождением холодных воздушных масс, которые будут приходить в Москву из полярных регионов.

12 и 14 августа температура в столице прогреется до 16-18 градусов, добавил синоптик.