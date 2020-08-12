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Погода в Москве: Москвичам пообещали провал в температуре 

Мослента 2 часа назад
Москвичам пообещали провал в температуре
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что четверг, 13 августа, станет самым холодным днем недели. Об этом специалист рассказал в среду, 12 августа, в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, температура воздуха в столице в этот день опустится до 15 градусов. «Будет провал в температуре», — заключил он. Эксперт объяснил это прохождением холодных воздушных масс, которые будут приходить в Москву из полярных регионов.
12 и 14 августа температура в столице прогреется до 16-18 градусов, добавил синоптик.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на текущей неделе в Москву придет ранняя осень. До конца недели будет усиливаться тяга свежих северных ветров, из-за чего по ночам воздух станет остывать до плюс 5-10 градусов, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС
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