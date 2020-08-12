Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Синоптик оценила вероятность снегопада в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Синоптик оценила вероятность снегопада в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Европейскую часть России ожидает арктическое вторжение, но снегопада в Москве не будет. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 12 августа.
По его словам, смешанные осадки могут наблюдаться только на побережье Баренцева моря.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в центральной России из-за похолодания может пойти снег.

— Действительно, существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов. Но столице однозначно снег не грозит, — цитирует Волосюк РИА Новости.

Она добавила, что в Москве температура воздуха будет ниже нормы на 3-5 градусов. Такие показатели свойственны обычно для первой декады сентября, добавила метеоролог.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Вечерняя Москва: последние новости
Вильфанд предупредил о приходе осенней погоды в центральную часть России Вильфанд предупредил о приходе осенней погоды в центральную часть России Теплая погода ожидается в выходные в Москве Теплая погода ожидается в выходные в Москве Вильфанд предупредил о похолодании в центральных регионах России Вильфанд предупредил о похолодании в центральных регионах России
Погода , Новости Москвы , Общество , Елена Волосюк , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейский застрелил водителя после проверки авто
Полицейский застрелил водителя после проверки авто
Раскрыта схема мошенничества полицейских в метро
Раскрыта схема мошенничества полицейских в метро
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Переболевший коронавирусом Киркоров попал на видео
00:50
Переболевший коронавирусом Киркоров попал на видео
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение