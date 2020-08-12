Синоптик оценила вероятность снегопада в Москве

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Европейскую часть России ожидает арктическое вторжение, но снегопада в Москве не будет. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 12 августа.

По его словам, смешанные осадки могут наблюдаться только на побережье Баренцева моря.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в центральной России из-за похолодания может пойти снег.

— Действительно, существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов. Но столице однозначно снег не грозит, — цитирует Волосюк РИА Новости.

Она добавила, что в Москве температура воздуха будет ниже нормы на 3-5 градусов. Такие показатели свойственны обычно для первой декады сентября, добавила метеоролог.