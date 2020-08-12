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Прогноз погоды: Россию ждет мощное похолодание 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: Россию ждет мощное похолодание
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает большинству регионов России резкое и мощное похолодание, которое будет сопровождаться ливнями и шквалистыми ветрами.
В Подмосковье и Москве в среду, 12 августа, воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла, будет идти дождь. Непогода сохранится на этой и следующей неделях, и только с 20-22 августа столичный регион может надеяться на потепление до плюс 23-25 градусов.
Похожая ситуация сложилась в Калужской и Рязанской областях, под Тулой и Калугой. Температуры там резко упали с 25 градусов выше ноля до плюс 17, в регионах ожидается сильные дожди и грозы. Тепло и солнце вернутся в регионы в 20-х числах месяца.
В Санкт-Петербурге всю неделю будет холодно и дождливо, но на выходных в город вернется лето с температурами в плюс 23-25 градусов. Однако с 20-21 августа температуры там вновь резко упадут до 15-16 тепла.
На этой неделе на Урал, еще недавно страдавший от жары, пришел арктический циклон. В Екатеринбурге до выходных будет не теплее плюс 15-16 градусов, ожидаются дожди и ветер с порывами 20-22 метров в секунду.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал сразу нескольким регионам России теплый сентябрь. В частности, в Москве и области до середины месяца будут держаться 23-24 градуса выше ноля.
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Погода , Москва , Московская область
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