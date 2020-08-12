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Погода в России: Жителям Центральной России спрогнозировали потепление 

Lenta.ru 2 часа назад
В Центральную Россию идет потепление
Фото: РИА Новости
Потепление в европейскую часть России придет на следующей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, во вторник, 18 августа, «волна холода» уйдет, и температура воздуха будет «уверенно выше 20 градусов». При этом температурный фон все равно останется ниже нормы на один-полтора градуса, и в ближайшее время жаркой погоды ожидать не стоит. «Будет нормальная такая августовская погода», — добавил он.
Ранее Вильфанд предупреждал жителей Центральной России, что к середине этой недели грядут похолодание, облачность и кратковременные дожди. Температура будет ниже нормы на три-четыре градуса.
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Погода , Общество , ИТАР-ТАСС
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