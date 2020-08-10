Осень на пороге: Россиян предупредили о похолодании

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в центральную часть страны в ближайшее время придет погода, характерная для осени.

Как уточнил эксперт, температура в регионе снизится на шесть-семь градусов. Кроме того, станет меньше солнца, а столичный регион с середины недели ожидают монотонные дожди.

Предположительно, такая погода сохранится до конца рабочей недели или до субботы, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда завершится купальный сезон в Москве.