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Погода в центральной России: Вильфанд предупредил о приходе осенней погоды в центральную часть России 

Вечерняя Москва и ещё 2 29 минут назад
Осень на пороге: Россиян предупредили о похолодании
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в центральную часть страны в ближайшее время придет погода, характерная для осени.
Как уточнил эксперт, температура в регионе снизится на шесть-семь градусов. Кроме того, станет меньше солнца, а столичный регион с середины недели ожидают монотонные дожди.
Предположительно, такая погода сохранится до конца рабочей недели или до субботы, сообщает РИА Новости.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда завершится купальный сезон в Москве.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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