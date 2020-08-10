Синоптики рассказали о погоде в Москве

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Переменная облачность установится в Москве Подмосковье в понедельник, 10 августа, передает "Москва 24".

По данным синоптиков, в столице ожидается жаркая погода. При этом не исключена вероятность локальных дождей.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, по области — 22–27 градусов", — рассказали специалисты.

Отмечается, что днем будет дуть северный ветер с порывами до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит порядка 50 процентов.