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Погода в Москве: Переменная облачность и небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА Новости
Переменная облачность установится в Москве и Подмосковье в понедельник, 10 августа, передает "Москва 24".
По данным синоптиков, в столице ожидается жаркая погода. При этом не исключена вероятность локальных дождей.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, по области — 22–27 градусов", — рассказали специалисты.

Отмечается, что днем будет дуть северный ветер с порывами до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит порядка 50 процентов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва24 , Московская область
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