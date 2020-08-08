Синоптики предупредили о резком похолодании

Не успели жители центральных регионов России насладиться летней погодой, которая установилась в последние дни, как уже в начале следующей недели почти на всю территорию Русской равнины придёт похолодание.

Прогноз погоды на 7 дней в Москве

Например, заметное похолодание прогнозируется в Москве и Подмосковье . Уже в предстоящее воскресенье атмосферный фронт принесёт в регион кратковременные осадки. Однако температурный фон до понедельника включительно останется в пределах климатической нормы — плюс 23-24 днём и плюс 15-16 — после полуночи.

Во вторник, 11 августа ещё будет относительно тепло, но при формальных плюс 23 из-за ветра северного направления будет казаться, что похолодание уже наступило.

А вот в среду, 12 августа осенняя погода уже станет реальностью — арктическое вторжение не просто остудит воздух до плюс 16-17, но и принесёт в столичный регион сильный дождь. При этом в ночные часы возможно прогремят грозы, а столбики термометров опустятся ещё ниже — до плюс 6-8.

Некомфортная, пасмурная климатическая обстановка будет держаться в Москве и Подмосковье до четверга, 13 августа. В этот день метеорологи обещают облачную погоду с малообильными и незначительными осадками. Усилится ветер, порывы которого в некоторых столичных районах, а также по области могут достигать 12-14 метров в секунду.

Очередной разворот погода начнёт делать к конку рабочей недели. Так, в пятницу днём градусники станут показывать плюс 20, но облачность сохранится, хотя обойдётся без осадков.

В выходные же из-за плотных облаков выглянет солнце, а столбики термометров в дневные часы поднимутся ещё как минимум на пару градусов.

Погода на неделю в регионах Центрального федерального округа

Арктическое вторжение испортит погоду также и в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Например, чувствительно похолодает в Ярославле и Твери.

Здесь стремительное падение температуры, по прогнозу синоптиков, ожидается в среду, 12 августа. В этот день воздух остынет до плюс 15-16. При этом в начале недели будет ещё плюс 23-24.

Кроме того, на Ярославль и Тверь обрушатся мощные ливни, усилится ветер и прогремят грозы. При этом к выходным станет ещё прохладнее — воздух остынет до плюс 14-15, зато осадки станут менее интенсивными.

Не минует похолодание и юг ЦФО. В частности, в Воронеже, где 30-градусная жара сохранится до вторника, 11 августа, в ночь на среду похолодает сразу на 15-17 градусов. 12 августа здесь при плюс 23-24 возможна гроза, а 15 числа — сильный ливень и всего плюс 20.

Прогноз погоды на неделю СПБ Похолодает на предстоящей неделе и в Санкт-Петербурге. После очень комфортных выходных, а сегодня в СПб на солнце воздух прогревался до плюс 26-27, уже завтра вечером похолодает до плюс 17.

В ночь на понедельник, под влиянием мощного циклона температура воздуха составит всего плюс 14. Прохладно и пасмурно будет и в светлое время суток. Самыми некомфортными днями на наступающей неделе станут вторник, 11 августа и среда, 12 августа, когда столбики термометров опустятся до плюс 15-17.

Любопытно, но дожди, без которых почти невозможно себе представить погоду в городе на Неве, на сей раз прогнозируются только в воскресенье, 16 августа. Однако сильными осадки точно не будут. И вряд ли испортят настроение тем, кто собирается следующие выходные провести в Северной столице России.