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Погода в Москве: москвичам предрекли скорое окончание купального сезона 

Мослента и ещё 14 1 час назад
Москвичам предрекли окончание купального сезона
Фото: РИА Новости
Купальный сезон в Москве и Подмосковье может завершиться на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в середине недели в столицу придет похолодание, в связи с чем температура воды начнет значительно снижаться. Синоптик спрогнозировал, что после такого периода «трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться».
Однако в течение нескольких дней вода в реках и водоемах столичного региона еще будет комфортной для купания — в районе 21-23 градусов.
Аномальное похолодание, облачность и кратковременные дожди придут в центральную России в среду, температура окажется ниже климатической нормы на три градуса. При этом в Москве похолодание будет наиболее ощутимым. Максимальная температура воздуха в середине недели составит 18 градусов.
В июне московские водоемы проверили на коронавирус и соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Несоответствия качества воды обнаружили в озере Мещерское, Тропаревском пруду и зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3».
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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