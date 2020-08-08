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Погода в России: в Россию придет похолодание 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В Россию придет похолодание
Фото: РИА Новости
В центральные регионы России в середине следующей недели придет похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в Центральном федеральном округе понизится до 15 градусов в среду, 12 августа. Такой температурный фон окажется ниже климатической нормы на три градуса. Вместе с похолоданием в центральную Россию придут облачность и кратковременные дожди. В ближайшее время потепления не ожидается, добавил синоптик.
При этом в Москве похолодание будет наиболее ощутимым. Максимальная температура воздуха в середине недели составит 18 градусов.
Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что остаток лета будет более стабильным по теплу и осадкам. По его словам, в августе установится комфортная погода, которая распространится на всю осень. Так, в последний месяц лета температура будет держаться в районе нормы и немного выше — около 21-26 градусов. Осадков ожидается на 20 процентов ниже нормы.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС
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