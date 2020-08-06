Синоптики передумали: в Москве все-таки будут грозы

С такими прогнозами лучше готовиться ко всему

Синоптики с сайта Метеовести продолжают удивлять, через день меняя графики погоды. Москвичам лучше быть готовыми ко всему — и к жаре, и к дождям. Чаще смотрите в окно, так как в это неспокойное время нельзя быть ни в чем уверенным.

В четверг метеорологи обещают жителям столицы грозы. Затем до конца недели будет солнечно, малооблачно и даже жарко. Столбики термометров покажут выше 25 градусов.

6 августа показатели влажности превысят норму, а затем пойдут на спад. Ветер ускорится до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.