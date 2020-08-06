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Погода в Москве: Синоптики передумали: в Москве все-таки будут грозы 

Вести Подмосковья и ещё 8 2 часа назад
Синоптики передумали: в Москве все-таки будут грозы
Фото: РИА Новости
С такими прогнозами лучше готовиться ко всему
Синоптики с сайта Метеовести продолжают удивлять, через день меняя графики погоды. Москвичам лучше быть готовыми ко всему — и к жаре, и к дождям. Чаще смотрите в окно, так как в это неспокойное время нельзя быть ни в чем уверенным.
В четверг метеорологи обещают жителям столицы грозы. Затем до конца недели будет солнечно, малооблачно и даже жарко. Столбики термометров покажут выше 25 градусов.
6 августа показатели влажности превысят норму, а затем пойдут на спад. Ветер ускорится до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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