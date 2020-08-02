Россиян предупредили о новых катаклизмах

В Европейской части России снова установится жаркая погода. Об этом сообщил глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тепло возвращается. Со среды [5 августа] температура будет выше нормы на один-два градуса, а в четверг — уже на три градуса выше нормы. Настоящая летняя погода придет», — говорит Вильфанд.

Метеоролог отметил, что тепло накроет почти всю европейскую часть страны. В Москве он пообещал окончание дождей уже в понедельник. Всю следующую неделю будет держаться температура от 25 до 30 градусов.

Исключение составят только Волгоградская, Ставропольская и Астраханская области, пишет «Пятый канал». Там температура будет на два градуса ниже нормальной, но и это хорошо, считает Вильфанд.

Климатолог 31 июля объяснил, почему в этом году в России так жарко. Эксперт подчеркнул, что аномальная жара грозит учащением катаклизмов.