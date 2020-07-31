Прогноз погоды: какой будет осень

Прогноз погоды обещает, что осень 2020 года во многих российских регионах окажется теплой, с температурами немного выше нормы.

Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, грядущая осень будет сопровождаться резкими температурными скачками, периодами холодов и проливных дождей. Первый снег и заморозки ожидаются в ноябре.

Подмосковье и столице до середины сентября будет тепло и почти без осадков. Ненастная погода придет в регион с 15 числа: температуры опустятся до 12-15 градусов тепла, будет дуть порывистый ветер. В начале октября в Москве и области будет не теплее плюс 11-13, а в середине месяца температуры упадут до плюс восьми-десяти и пойдет мокрый снег.

Ноябрь в столичном регионе начнется с плюс пяти градусов днем и закончится настоящими морозами.

Бабье лето в Санкт-Петербурге придется на 10-12 сентября, но долго не продлится. Конец первого месяца осени будет дождливым, а уже в октябре дневные температуры могут упасть до минусовых отметок. В ноябре в Петербурге и области ожидаются стабильные плюс пять.

Сентябрь в Крыму и Краснодарском крае будет комфортным: около плюс 25-27 градусов (местами до 30 градусов жары). Море будет теплым, особенно в Алуште и Ялте (около плюс 23-25). В октябре в Крыму будет около плюс 15, в Краснодарском крае — 15-18 тепла.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды обещает, что последний месяц лета в столичном регионе будет теплым, иногда даже знойным: с 10 по 15 августа в столицу и область вернется 30-градусная жара.