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Погода в России: Прогноз погоды: какой будет осень 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: какой будет осень
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды обещает, что осень 2020 года во многих российских регионах окажется теплой, с температурами немного выше нормы.
Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, грядущая осень будет сопровождаться резкими температурными скачками, периодами холодов и проливных дождей. Первый снег и заморозки ожидаются в ноябре.
В Подмосковье и столице до середины сентября будет тепло и почти без осадков. Ненастная погода придет в регион с 15 числа: температуры опустятся до 12-15 градусов тепла, будет дуть порывистый ветер. В начале октября в Москве и области будет не теплее плюс 11-13, а в середине месяца температуры упадут до плюс восьми-десяти и пойдет мокрый снег.
Ноябрь в столичном регионе начнется с плюс пяти градусов днем и закончится настоящими морозами.
Бабье лето в Санкт-Петербурге придется на 10-12 сентября, но долго не продлится. Конец первого месяца осени будет дождливым, а уже в октябре дневные температуры могут упасть до минусовых отметок. В ноябре в Петербурге и области ожидаются стабильные плюс пять.
Сентябрь в Крыму и Краснодарском крае будет комфортным: около плюс 25-27 градусов (местами до 30 градусов жары). Море будет теплым, особенно в Алуште и Ялте (около плюс 23-25). В октябре в Крыму будет около плюс 15, в Краснодарском крае — 15-18 тепла.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды обещает, что последний месяц лета в столичном регионе будет теплым, иногда даже знойным: с 10 по 15 августа в столицу и область вернется 30-градусная жара.
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Погода , Общество , Московская область
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