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Погода в РФ: В Гидрометцентре предупредили о «красном» августе 

РИА Новости и ещё 12 48 минут назад
Россиян предупредили о «красном» августе
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, 50% страны как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии — прогнозируется температура выше нормы", — рассказал синоптик.

По его словам, температура на уровне нормы будет держаться в Иркутской области и Туве
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. Августовская погода, как и в июле, будет "нервной" со значительными температурными перепадами, заключил он.
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Погода , Общество , Новости регионов , Новости Сибири , РИА Новости , Магаданская Область
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