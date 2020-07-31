Россиян предупредили о «красном» августе

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, 50% страны как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии — прогнозируется температура выше нормы", — рассказал синоптик.

По его словам, температура на уровне нормы будет держаться в Иркутской области и Туве

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. Августовская погода, как и в июле, будет "нервной" со значительными температурными перепадами, заключил он.