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Погода в Подмосковье: В Подмосковье сильный ветер повалил почти 20 деревьев 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Подмосковье сильный ветер повалил почти 20 деревьев
Фото: РИА Новости
Сильный ветер привел к падению почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"За вечер в результате сильного ветра повалено почти 20 деревьев в городских округах Истра, Солнечногорск и Шаховская", — сказал собеседник агентства.

По его данным, поврежденных из-за непогоды автомобилей нет. Подтопления к данному моменту не зафиксированы. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС России напомнили, что до конца суток 29 июля в области ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра до 13-18 м/с.
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Погода , Общество , МЧС , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Московская область
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