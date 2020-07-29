Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве объявлено штормовое предупреждение 

Мослента 1 час назад
В Москве объявлено штормовое предупреждение
Фото: Андрей Олейников / «Коммерсантъ»
В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ливня с грозами. Экстренное предупреждение размещено на сайте МЧС России.
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются с 18:00 29 июля по 03:00 30 июля. Местами возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду.
Москвичей призвали пользоваться при необходимости общественным транспортом и соблюдать скоростной режим, разъезжая по столице на личном автомобиле. В МЧС также советуют не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.
Последний раз непогода наблюдалась в столице 27 июля. Тогда сообщалось, что в результате сильного ливня залило подземные парковки в жилищных комплексах и торговом центре «Европолис». Кроме того, под водой оказались подземные переходы сразу на нескольких станциях метро и МЦК.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Мослента: последние новости
Затопленную после дождя Москву показали на видео Затопленную после дождя Москву показали на видео Власти отреагировали на появление крокодила в подмосковной реке Власти отреагировали на появление крокодила в подмосковной реке Самые жаркие дни года в Москве окажутся холодными Самые жаркие дни года в Москве окажутся холодными
Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Ливень в Москве: затоплена станция метро
«Август сильно удивит россиян»
«Август сильно удивит россиян»
Европа готовится к жесткому карантину
Европа готовится к жесткому карантину
Под Москвой массово эвакуируют жилые дома
Под Москвой массово эвакуируют жилые дома
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
02:33
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
Армия Оружие
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
01:06
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение