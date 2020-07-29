В Москве объявлено штормовое предупреждение

Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ливня с грозами. Экстренное предупреждение размещено на сайте МЧС России.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются с 18:00 29 июля по 03:00 30 июля. Местами возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Москвичей призвали пользоваться при необходимости общественным транспортом и соблюдать скоростной режим, разъезжая по столице на личном автомобиле. В МЧС также советуют не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

Последний раз непогода наблюдалась в столице 27 июля. Тогда сообщалось, что в результате сильного ливня залило подземные парковки в жилищных комплексах и торговом центре «Европолис». Кроме того, под водой оказались подземные переходы сразу на нескольких станциях метро и МЦК.