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Погода в Москве: В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Москвичей предупредили о ливне с грозой
Фото: РИА Новости
Ливень с грозой и градом, а также усиление ветра до 20 метров в секунду ожидает москвичей в ближайшее время в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков, начиная с западных районов Москвы с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС
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