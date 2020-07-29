Москвичей предупредили о ливне с грозой

Ливень с грозой и градом, а также усиление ветра до 20 метров в секунду ожидает москвичей в ближайшее время в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков, начиная с западных районов Москвы с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — сказали в пресс-службе.