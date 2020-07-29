В Петербурге из-за непогоды закрыли парки и скверы

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Санкт-Петербурге 29 июля ожидается сильный шторм. Власти приняли решение закрыть парки и скверы города.

В ближайшие часы в городе ждут сильный шторм и усиление ветра до 18 м/с, сообщают «Невские новости».

В комитете по благоустройству приняли решение временно закрыть парки и скверы для безопасности граждан.

«Через территорию Северо-Западного района будет проходить холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня по территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. При грозах кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с», — рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Ранее kp.ru сообщала о том, как городские власти справляются с последствиями ливней, прошедших в городе во вторник, 28 июля.