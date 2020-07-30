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Погода в России: Погодный апокалипсис: в регионы России придут грозы, шторма и ливни 

ТК «Звезда» и ещё 13 1 час назад
Погодный апокалипсис: в регионы РФ придут шторма и ливни
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В ряде регионов температура воздуха понизится, пройдут сильнейшие дожди с градом и порывистым ветром.
Ряд российских регионов окажется во власти непогоды в ближайшие дни. Похолодание, сильные дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в европейской и азиатских частях страны. С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области. В Новгородской особенно, там очень сильный ливневый дождь и гроза. Тридцатого июля сильные ливневые дожди уже в Архангельской области и в Коми. Везде будет ветер порывами 15-20 метров в секунду», — рассказал РИА Новости Вильфанд.

Дожди не обойдут стороной и западную часть Центральной России, отметил метеоролог. Обильные осадки ожидаются в Смоленской и Брянской областях. Кроме того, температура воздуха там опустится на три-четыре градуса.
Дожди с градом обрушатся и на Краснодарский край, где уже несколько раз отмечались ураганные ветры и сильнейшие дожди. Для Северо-Кавказского региона выпущено предупреждение о возможном сходе селей.
На Урале, в Новосибирской и Иркутской областях, по прогнозам Вильфанда, обильные дожди должны помочь стабилизировать сложную обстановку с природными пожарами, которые бушуют на огромной площади.
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Погода , Общество , РИА Новости
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