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В МЧС предупредили об ухудшении лесопожарной обстановки в Якутии 

RT на русском и ещё 2 5 часов назад
В ближайшие две недели прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Якутии. Об этом говорится в докладе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
«В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.
По данным лесопожарных служб, за сутки в России ликвидировали 65 природных пожаров на площади почти 1,2 тыс. га.
Ранее издание Tagilcity.ru сообщило, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности 28 и 29 июля.
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Погода , Пожары , Экология , ВНИИ Сигнал , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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