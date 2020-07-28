Россиян предупредили о мощной магнитной буре

На Земле во вторник, 28 июля, ожидается опасная магнитная буря. Соответствующая информация содержится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованном на сайте учреждения в понедельник, 27 июля.
— По данным Физического института имени Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури, — говорится в сообщении.
По словам Диденко, настолько мощная буря может нарушить работу многих электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.