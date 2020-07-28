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Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля 

Вечерняя Москва и ещё 1 46 минут назад
Россиян предупредили о мощной магнитной буре
Фото: Reuters
На Земле во вторник, 28 июля, ожидается опасная магнитная буря. Соответствующая информация содержится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованном на сайте учреждения в понедельник, 27 июля.

— По данным Физического института имени Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури, — говорится в сообщении.

По словам Диденко, настолько мощная буря может нарушить работу многих электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.
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Погода , Общество , Сергей Диденко , ВНИИ Сигнал , МЧС
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