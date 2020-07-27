Ливень в Москве: затоплена станция метро

Непогода продержится в столице до конца дня.

Очевидцы опубликовали в своих соцсетях видеозапись того, как потоки воды из-за сильных ливней хлынули в подземный переход станции метро «Ботанический сад».

Также на севере столицы оказалась подтоплена автомобильная дорога под МЦК «Ботанический сад».

Сообщения очевидцев подтвердили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы

Также было уточнено, что непогода продержится в Москве до конца дня. В связи с этим, по словам специалистов, не стоит парковаться и укрываться под деревьями и рекламными щитами.

В Москве сейчас гроза, местами град и ветер, и такая погода, по сообщениям синоптиков, будет до конца дня.

Напомним, в начале июля сильный ливень с градом также обрушился на Москву. Тогда под водой оказались Патриаршие пруды, несколько станций метро и ряд улиц.