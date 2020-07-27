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Россиянам предрекли самый жаркий период лета 

Павел Тиунов 51 минуту назад
В России наступают самые жаркие пять дней лета, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Горячая пора, по его словам, характерна как для европейской, так и для азиатской части страны.
Заявление о том, что последние пять дней июля в России считаются самыми жаркими, позволяет сделать климатическая статистика, собранная за много лет, отметил эксперт. При этом показатели термометров в конкретный день могут отличаться от средней температуры, как в большую, так и меньшую сторону.
Вильфанд пояснил, что в последняя неделя июля — «самое насыщенное солнечной энергией время», поскольку тепло кроме подстилающей поверхности атмосферы, нагретой солнцем, начинают отдавать еще и прогретые нижние слои почвы. По его словам, подобное утверждение верно для континентальной части страны как в европейском, так и азиатском направлении.
Что касается прибрежных городов, отметил синоптик, то для них самое жаркое время лета наступает в августе: для того, чтобы нагретая поверхность моря начала отдавать тепло, должно пройти больше времени.
«Море очень "жадное" по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Роман Вильфанд заявил о «погодной войне» севера с югом на территории страны. Так эксперт прокомментировал ситуацию, когда в южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений.
Комментарии
Погода , Видео , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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