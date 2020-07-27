Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что на Москву надвигается похолодание. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, в начале этой недели температура поднимется до +25-27°С, хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся. Однако начиная с пятницы, 31 июля, температура резко опустится.

Температура будет около +20°С и иногда даже ниже, также будут идти прохладные дожди, "похожие скорее на осенние, чем на летние".